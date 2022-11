Via cellulare ai bulli | plauso di Salvini a proposta Ma per i social “servono i lavori forzati”

Leggi su italiasera

(Di domenica 13 novembre 2022) (Adnkronos) – “Semplice buonsenso. Così a qualche ‘fenomeno’ passa la voglia di delinquere ozzare. Che ne pensate?”. Matteo, sui suoi canaliplaude alladel questore di Aosta di togliere ilai giovani che si macchiano di violenze o di atti dismo. Una possibile misura su cui il leader della Lega chiede un parere online. E che viene subito commentata in vario modo: per Anna “non serve a nulla, così punite solo i genitori, che al contrario di ciò che pensate, non è detto che non fanno il possibile per educarli nel modo corretto…”. Cesare scrive che “può essere una buona idea….ma non basta da sola”. Alcuni non sono d’accordo perché “tolto un telefono,ne comprano, subito, un altro”, Mirko spiega che non basta: “I delinquenti che si farebbero ...