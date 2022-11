Verona Spezia LIVE 1-1 | Nzola riporta il match in parità

(Di domenica 13 novembre 2022) Al Bentegodi, ilvalido per la 15ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Bentegodi,si affrontano nelvalido per la 15ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi1-1 MOVIOLA 1? Inizio partita – Calcio d’inizio battuto dalla formazione di casa. 3? Occasione– Tameze ha una grande possibilità di andare verso la porta, ma arriva Agudelo che si immola e guadagna una rimessa dal fondo. 14? Occasione– Kevin Lasagna calcia verso la porta ma la sua conclusione termina larga. 16? Tiro in porta Ekdal – Il primo tiro nello specchio della porta del...

Che sfortuna! Il portiere dello, Bartlomiej Dragowski, al 39' del primo tempo della sfida al Bentegodi in casa delè uscito in barella. Il polacco in uno scontro di gioco con l'attaccante gialloblù Kevin Lasagna ha ...... bruttissimo infortunio alla caviglia: paura tra i compagni di squadra delloBruttissimo infortunio alla caviglia per Dragowski durante la sfida tra. Il portiere ha lasciato il ...Bruttissimo infortunio alla caviglia per Bartlomiej Dragowski, dopo un contrasto con Kevin Lazagna in Verona - Spezia. Un contatto duro, in cui, riporta TuttoMercatoWeb, il portiere ha ...Durante Verona-Spezia, dopo uno scontro con Lasagna, la caviglia del portiere dei liguri si piega in modo innaturale: il polacco esce in barella tra gli applausi del Bentegodi ...