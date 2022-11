Verona | l’ultimo treno per Bocchetti si chiama Spezia

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 novembre 2022)è una partita delicata in tutti i sensi vista la situazione di classifica di entrambe le squadreè una partita delicata in tutti i sensi vista la situazione di classifica di entrambe le squadre. Da una parte una squadre che ha cambiato allenatore e arrivare da diverse sconfitte consecutive, dall’altra quella di Gotti con diversi problemi in trasferta tra cui il fatto di non aver mai vinto e di aver sino ad ora segnato un solo gol lontano dal Picco. Una partita da dentro o fuori soprattutto per ildiche deve provare a salire sulper non trovarsi al rientro in una situazione davvero complicata. Tre punti in palio ma pesano tantissimo forse anche più dei tre punti stessi. L’equilibrio può essere ...