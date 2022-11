Verissimo oggi domenica 13 novembre | chi sono gli ospiti? Orario

Una puntata speciale disu Canale 5: Io sono Tiziano ci aspetta alle 16,30 con Tiziano Ferro ...Elodie ne ha anche parlato in diversi spazi, come a, riferendosi ad un rapporto che deve ... La sua musica e la sua vocesono amatissime. Ha cominciato a muovere i primi passi molti anni ...Charles Bukowski è stato un vero e proprio poeta maledetto e inquieto. Sii gentile è la poesia perfetta per la giornata della gentilezza.Tiziano Ferro oggi ospite a Verissimo: "I miei figli Non spiattello le loro foto e video sui social". Tutte le informazioni nel dettaglio ...