Verissimo | Miriam Leone svela dove ha conosciuto il marito Paolo Carullo | “Non avrei mai pensato di sposarmi e poi…”

(Di domenica 13 novembre 2022) “Anche lì vedi, la vita è imprevedibile perché non avevo l’esigenza di… Poi ho incontrato lui, è la persona che ha fatto la differenza“. Cosìsorridendo mostra la fede a Silvia Toffanin. Ospite diinsieme al collega Giacomo Gianniotti (sono i protagonisti di Diabolik – Ginko all’attacco), l’ex Miss Italia ha raccontato come ha incontrato il: “Non ci siamo conosciuti in Sicilia, nonostante siamo entrambi originari di lì. Ci siamo conosciuti a una festa in Toscana, l’argomento in comune c’era e da lì siamo finiti sull’altare”.ha spiegato di essersi trasferita a Milano proprio per amore: “Miovive e lavora qui… È una città bellissima ma in Sicilia c’è una natura diversa, ...