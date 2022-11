Verissimo | gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi | domenica 13 novembre 2022

(Di domenica 13 novembre 2022)del 13su Canale 513, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiin13 ...

...Cecchi Paone è stato bello rivedere l'ex concorrente del GF Vip 7 in studio e poi aper ...è riuscito a trasformarla in energia per tornare a vivere appieno sarebbe davvero bello seautori ...ilfattoquotidiano.it/2022/11/ 07/a -- wanda - nara - svela - tutta - la - verita - su - ... Duranteanni interisti di Icardi la famiglia ha vissuto in un mega attico con vista sullo ...È opinione comune che la frutta ai pasti faccia ingrassare o favorisca la fermentazione. Ma si tratta di fake news, la scienza è di tutt’altro avviso.Il capitano del Leeds si è reso protagonista di un bellissimo gesto nei confronti del bambino che ha vestito i panni della mascotte nella sfida ...