Vergogna a Bergamo | cori contro gli interisti | “Sembra Napoli!”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 13 novembre 2022) Alle ore 12:30 è in programma l’anticipo di Serie A tra Atalanta e Inter, gara valida per la 15ª giornata di campionato e che interessa anche al Napoli dato che una delle due potrebbe dare un segnale per la rincorsa al primato. Dimarco ha già lanciato la sfida qualche giorno fa affermando che crede ancora alla rimonta. Brutto episodio però quello che si è verificato sugli spalti del Gewiss Stadium, resosi già protagonista in negativo nell’ultima gara casalinga proprioil Napoli. Al momento dell’ingresso dei tifosi dell’Inter infatti la curva bergamasca ha intonato questo coro: “Quel settore lì”. Anche questa volta si poteva evitare di menzionare, per l’ennesima volta il popolo napoletano ma non è stato così. I tifosi dell’Atalanta anche in questa occasione hanno cantatoNapoli ed i ...