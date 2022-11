Venezia | il ticket d’ingresso slitta di 6 mesi e il centrodestra litiga sull’esenzione dei veneti Così cresce l’opposizione all’idea di Brugnaro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 novembre 2022) Sarebbe dovuto partire il 16 gennaio 2023, se ne parlerà almeno seidopo. È rinviata l’entrata in vigore del contributo d’accesso a, il sistema di prenotazione a pagamento che nelle intenzioni del Comune dovrebbe sgravare la città lagunare dalle “invasioni” di visitatori oltre una certa soglia. In particolare da parte dei cosiddetti turisti mordi e fuggi, escursionisti che non pernottano nella città storica. Di quale soglia, in realtà, ancora non è dato sapere. Questo, come altri, è uno dei nodi irrisolti alla base del ritardo nell’approvazione del regolamento comunale che avrebbe già dovuto normare il nuovo sistema pensato per gestire i flussi turistici. Ma oltre a vari interrogativi di natura pratica, dietro il rinvio delci sono divergenze a livello politico nella stessa maggioranza di ...