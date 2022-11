(Di domenica 13 novembre 2022)è nominata presidente del Cruise and Ferry Port. E’ l’organo di collegamento tra gli scali marittimi e l’organizzazione che rappresenta i maggiorieuropeie passeggeri. Un incarico di rilievo: oltre all’importante ruolo di interlocutore di riferimento col parlamento e la Commissione europea, il Cruise and Ferry Portsi occupa della redazione del Codice di buone pratiche. Un riconoscimento internazionale che arriva dall’European Sea Ports Organization.è responsabile Marketing dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna e già direttore delle politiche ambientali di MedCruise. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Denaro

, responsabile marketing dell'Autorità di sistema dei porti della Sardegna e già direttore dell'Ambiente di MedCruise, è stata nominata presidente del Cruise and Ferry Port Network, ...... Dario Marongiu Creative Supervisors: Marco Bertoletti, Margherita Maestro Copywriter: Marco Villella Account Director: Antonia Piergiovanni Account:Prada, Tommaso, Annie Cantone ... Valeria Mangiarotti a capo del network europeo dei porti crocieristici - Ildenaro.it E’ stata nominata da Espo presidente del Cruise and Ferry Port network, organo di collegamento tra gli scali marittimi e l'organizzazione che rappresenta i ...Valeria Mangiarotti, responsabile marketing dell'Autorità di sistema dei porti della Sardegna e già direttore dell'Ambiente di MedCruise, è stata nominata presidente del Cruise and Ferry Port Network, ...