Valentina Ferragni e Luca Vezil | la verità sulla rottura | chi ha lasciato chi

Leggi Anchee Luca Vezil si sono lasciati: 'Abbiamo deciso di intraprendere strade separate'e il vibratorein occasione delle giornate dedicate ai single ...Cos'ha detto, la box regalo per il single's day: 'Ora ci sono anch'io'. La frecciatina all'ex Luca Vezil L'albero di Natale Chiaraè già pronta alla vigilia di Natale , ...Dopo che il gossip aveva insinuato che a distanza di poche settimane dalla rottura con Valentina Ferragni Luca Vezil avesse un nuovo amore , il 31enne ha deciso di fare chiarezza mettendo un punto all ...Valentina Ferragni ha mostrato un nuovo look all’insegna del glamour sui social ma questa volta total black. Per una serata con gli amici la sorella di Chiara ha abbinato un paio di pantaloni con il ...