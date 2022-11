Valditara | “Su 9 novembre polemica retrò | 25 aprile e 27 gennaio discuteremo altro”

(Di domenica 13 novembre 2022) Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, interviene a "Mezz'ora in più", programma di approfondimento in onda su Rai 3. L'articolo .

Giorgia Meloni rievoca la caduta del Muro di Berlino e il ministromanda una lettera agli studenti: svolta della comunicazione politica Il 91989 cadeva il Muro di Berlino , un evento simbolico che ha cambiato la Storia, con la S maiuscola, del ...A Via Arenula, al ministero dell'Istruzione guidato da Giuseppe, tecnico di area Lega, ... 132022A tenere banco il caso dei due ex parlamentari del M5S, l'ex reggente Vito Crimi e la ex vicepresidente del Senato, Paola Taverna, che secondo quanto riporta ...Parlare della fine del Muro non porta voti e magari è anche noioso per chi non ha vissuto quegli eventi, ma rappresenta un altro segnale che qualcosa è cambiato ...