Usa | un senatore accusa Musk per l’ account parodia su Twitter La risposta dell’imprenditore diventa un caso politico

(Di domenica 13 novembre 2022) Ildel Massachussetts, negli Stati Uniti, Edward Markey ha sollecitato Elonperché un giornalista del Washington Post ha creato unfake che lo impersonava, con tanto di spunta blu pagata 8 dollari. «deve spiegare come è successo e come evitare che accada di nuovo», scrive ill’11 novembre. E oggi 13 novembre, arriva ladidai toni ironici. «Forse è perché il tuo verosuona come una?», gli risponde. Poi in un secondo tweet aggiunge: «Perché nella tua foto profilo hai una mascherina?». Ildem, nella lettera inviata a, denunciava: «Misure di sicurezza come il segno della spunta blu una volta consentivano agli utenti di ...

I democratici invece hanno sostenuto John Fetterman,della Pennsylvania, colpito a maggio ... Mondo I democraticimantengono il controllo del Senato con la vittoria in Nevada Sonia Ricci ..." Twitter deve spiegare come è successo e come evitare che accada di nuovo ", scrive ill'11 novembre. E oggi 13 novembre, arriva la risposta di Musk dai toni ironici. " Forse è perché il ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Elezioni Midterm in Usa. I democratici mantengono il controllo del Senato per altri due anni grazie alla cruciale vittoria di Catherine Cortez Masto in Nevada, con la quale regalano un ...