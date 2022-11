Usa | scienziati italiani riuniti a Washington | tutti i premiati

(Di domenica 13 novembre 2022) Un legame che si rafforza e si rinnova all’insegna della ricerca scientifica e dell’innovazione e che si manifesta nel lavoro di giovani ricercatori. È quello tra Italia e Stati Uniti nel corso dell’evento annuale, celebrato in presenza dopo l’interruzione degli ultimi due anni, di Issnaf, la fondazione che riunisce migliaia die accademiciattivi in laboratori, università e centri di ricerca in Nord America. L’appuntamento, che si è tenuto lunedì presso l’ambasciata d’Italia a, e sotto l’Alto patronato del presidente della Repubblica, è stato aperto dal saluto dell’ambasciatrice Mariangela Zappia e da un videomessaggio della ministra dell’Università e dela Ricerca Anna Maria Bernini. Nel corso dell’evento sono stati annunciati i vincitori dei sei premi dell’ultima edizione degli Young Investigator ...

Adnkronos

...del governo italiano per la qualità del lavoro degli oltre 15.000 ricercatori eitaliani ... Gli accordi siglati dall'Issnaf nel 2022 per favorire opportunità di studio e ricerca neglia ...Nel corso degli ultimi anni, glihanno lanciato numerosi campanelli d'allarme sulla ...del nostro ultimo numero in edicola Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di Wired... Covid, scienziati Usa elogiano Cuba: "Successo vaccini modello globale" Un legame che si rafforza e si rinnova all’insegna della ricerca scientifica e dell’innovazione e che si manifesta nel lavoro di giovani ricercatori. È quello tra Italia e Stati Uniti nel corso dell’e ...Viaggio nel laboratorio Armenise-Harvard dell'Istituto di Candiolo, a pochi passi da Torino. L'immunologa Luigia Pace: «La nostra scoperta nata dagli studi sui vaccini per il Covid» ...