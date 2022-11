Usa | i democratici vincono in Nevada e mantengono il controllo del Senato

- Decisivo il successo di Catherine Cortez Masto. Il partito di Biden ha ora 50 seggi ai quali si aggiunge il voto decisivo della vicepresidente Kamala Harris. I repubblicani restano fermi a 49 seggi ...'Sono un ottimista stravagante', ha aggiunto il presidente, spiegando di non essere sorpreso: '... imanterrebbero il controllo, con il vicepresidente Kamala Harris in grado di ...Vittoria dei democratici che mantengono il controllo del Senato per altri due anni grazie alla vittoria di Catherine Cortez Masto in Nevada, con la quale regalano un importante successo a Joe Biden. B ...Decisivo il successo di Catherine Cortez Masto. Il partito di Biden ha ora 50 seggi ai quali si aggiunge il voto decisivo della vicepresidente Kamala Harris. I repubblicani restano fermi a 49 seggi qu ...