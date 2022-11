Uomini e Donne | Riccardo Guarnieri avvisato in compagnia di Gloria Nicoletti | le foto

Leggi su isaechia

(Di domenica 13 novembre 2022), i due protagonisti del Trono over di, sono stati paparazzati insieme in un bar a Roma sulla Tuscolana. La segnalazione è arrivata a noi di IsaeChia in direct:in un bar. Sorridenti e in atteggiamenti confidenziali. Lui si è anche avvicinato a lei e le ha dato un bacio sulla guancia, abbracciandola. Hanno preso un caffè e un cornetto e hanno un po’ chiacchierato e scherzato con i camerieri. Poi hanno preso un paio di cornetti da asporto. Lei ha aspettato che lui andasse in bagno e poi sono andati via a piedi sulla Tuscolana. La nostra utente ha inviato anche le immagini che vedonoindella bella ...