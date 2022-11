UNAHOTELS Reggio Emilia | risolto il contratto con DJ Funderburk

(Di domenica 13 novembre 2022) Pallacanestro Reggiana comunica di averconsensualmente ilcon l’atleta DJ, in scadenza a giugno 2023. La società ringrazia il giocatore per l’impegno profuso e gli rivolge un “in bocca al lupo” per il prosieguo della sua carriera. Fonte articolo e foto: www.legabasket.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

