Tiscali

C'è lei, ci racconta Eduardo Infantino, dietro la nascita di questoche sta lavorandoportare Brandon il più in alto possibile. "La mamma di Nakashima mi ha chiamato durante il torneo ...... secondo dietro a Pogacar, entrato in una nuova dimensione: quella del contenderla maglia ... Aiutato da un, come detto, e in particolare da Wout Van Aert, una rappresentazione di potenza ... Un superteam per Nakashima, l'ha voluto mamma Christina