Ultime Notizie – Ucraina | “Russia negozierà dopo liberazione città del Donbass”

(Di domenica 13 novembre 2022) “L’appoggio alla guerra nella Federazione Russa sta diminuendo. Nella società comincia a formarsi un’opinione: ‘è ora di farla finita’. Politicamente e mentalmente, lanon è ancora abbastanza matura per veri negoziati e ritiro delle truppe. Ma accadrà. Subitoladi Donetsk o Luhansk”, oblast del. Lo ha dichiarato su Twitter il consigliere del presidente ucraino Zelensky, Mikhailo Podolyak. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione