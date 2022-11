Udinese | Nestorovski | ' ' Negli ultimi 5 minuti il Napoli ha avuto paura di pareggiarla' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 13 novembre 2022): "Nel finale ilhadi, contento per il gol ma non per la sconfitta, peccato davvero" Ilija, attaccante dell', ha parlato aTv dopo la sconfitta col. Quieste le sue parole: "Sono contento per il gol, mi alleno per questo. Sono riuscito a stoppare e tirare bene. Sono contento per la rete, ma dispiaciuto perche' non siamo riusciti a pareggiare la partita. -affermailhadi. Ora dobbiamo riposarci e riprendere poi gli allenamenti. Siamo consapevoli di essere ...