Ucraina | Zelensky | “Russia ha distrutto infrastrutture Kherson”

(Di domenica 13 novembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyrha affermato che le forze russe hannotutte le‘sensibili’ prima di lasciare, e ha promesso di ripristinare tutti i tipi didi comunicazione, forniture di acqua, riscaldamento ed elettricità. Tuttavia,, durante il suo discorso quotidiano, ha proseguito spiegando che non è ancora giunto il momento di realizzare questi lavori e ha chiesto alla popolazione di fare attenzione e di non controllare da soli la stabilità degli edifici, né gli oggetti lasciati dagli occupanti russi. Il presidente ucraino ha spiegato in dettaglio che ci sono dieci gruppi di esperti che lavorano per disattivare tutti i tipi di esplosivi e ne hanno già neutralizzati 2.000 tra mine, cavi elettrici e ...

Sky Tg24

Leggi anche: 'Libereremo Donbass e Crimea', Medvedev: "Non ancora usato tutto nostro arsenale", Dugin contro Putin dopo ritiro da Kherson, Kiev dopo ...ha inoltre riferito che nel pomeriggio di ieri le forze ucraine hanno recuperato 60 ...questa regione e ha assicurato che 'è già chiaro a tutti che il risultato sarà favorevole all''. ... Zelensky: "Negoziati con la Russia Putin non è stanco della guerra" “Cari ucraini. Oggi siamo tutti entusiasti insieme. Non so se c'è almeno una persona che non abbia visto il video del nostro popolo a Kherson che saluta i difensori ucraini. Mesi di occupazione russa, ...Zelensky: 60 siti sono stati modificati L'esercito ucraino ha disinnescato migliaia di mine a Kherson 13/11/2022 06:48 L'Ucraina libera la regione di ...