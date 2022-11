Ucraina | “Russia negozierà dopo liberazione città del Donbass”

(Di domenica 13 novembre 2022) (Adnkronos) – “L’appoggio alla guerra nella Federazione Russa sta diminuendo. Nella società comincia a formarsi un’opinione: ‘è ora di farla finita’. Politicamente e mentalmente, lanon è ancora abbastanza matura per veri negoziati e ritiro delle truppe. Ma accadrà. Subitoladi Donetsk o Luhansk”, oblast del. Lo ha dichiarato su Twitter il consigliere del presidente ucraino Zelensky, Mikhailo Podolyak. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

