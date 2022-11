Ucraina | bombe a grappolo su Zaporizhzhia | evacuati residenti | Allarme aereo in tutto il Paese | caccia dalla Bielorussia

(Di domenica 13 novembre 2022) 13 nov 09:20 Kiev,inildaL'è stato dichiarato in tutta l'questa mattina dopo informazioni sul decollo dal territorio bielorusso ...

Attacco missilistico all'alba, evacuati i residenti. L'ideologo di Dugin attacca lo zar poi smentisce. Zelensky: 'Ci riprenderemo anche Donbass e ...13 nov 08:01 Kiev,a grappolo su Zaporizhzhia: evacuati residenti A Zaporizhzhia, regione sud - orientale dell'dove si trova la più grande centrale nucleare d'Europa, le forze dell'...di Lorenzo Cremonesi, Andrea Nicastro e Redazione Online Le notizie di domenica 13 novembre, in diretta. L’Ucraina festeggia la riconquista della citt: Non lasceremo indietro nessuno. Razzi russi ucci ...La guerra in Ucraina giunge al 263esimo giorno. Zelensky annuncia i prossimi obiettivi della controffensiva ucraina: "Libereremo anche il Donbass e la Crimea". Aleksandr Dugin, filosofo e ideologo del ...