Turchia | forte esplosione in centro Istanbul Morti e oltre 50 feriti

esplosione in centro a Istanbul , nella via pedonale Istiklal Cadde, dove si contano già ... Laha imposto a tutti i mezzi di comunicazione un divieto temporaneo, " per motivi di sicurezza "...- E' di almeno 6 morti e 53 feriti il tragico bilancio della potente esplosione che ha scosso la centralissima via Istiklal, nel cuore di Istanbul, in. Il bilancio, reso noto dal presidente ...Forte esplosione nel centro di Istanbul, in Turchia, intorno alle 16.20 ora locale (le 14.20 in Italia): quattro persone sono morte e 38 sono ...Il centro di Istanbul è stato scosso da una forte esplosione, come riferiscono i media turchi. Il boato ha fatto tremare Beyoglu Istiklal Street, nel quartiere di Taksim sulla sponda europea. Molte sq ...