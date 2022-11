Tu si que vales | chi sono i finalisti | i nomi dei concorrenti | quando ci sarà la finale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 13 novembre 2022) Continua ad appassionare e a divertire migliaia e migliaia di telespettatori Tu si que, il programma del sabato sera di Canale 5 che sta per giungere al capolinea. Ieri, infatti, è andata in onda la semistati decisi i, che saliranno sul palco nel giorno della. Chi è riuscito a superare il penultimo step e a convincere la giuria? Ecco chiina Tu si queTra risate e momenti commoventi, come quello in cui Gerry Scotti ha ricordato Piero Sonaglia, ieristati decisi i 12che vedremo in. E che, grazie all’approvazione dei giudici e della giuria popolare,riusciti a ottenere il pass per la ...