Trentuno convocati per le amichevoli con Albania e Austria | torna Chiesa | prima chiamata per Fagioli | Miretti e Pafundi

(Di domenica 13 novembre 2022) La Nazionale si prepara agli ultimi due test del 2022, lecon(16 novembre, ore 20.45 – AirStadium di Tirana), che sarà la n° 400 nella storia degli Azzurri (finora 194 vittorie, 115 pareggi e 90 ko, 674/445 le reti), e(20 novembre, ore 20.45 – Ernst Happel Stadion di Vienna), che offriranno l’occasione per preparare al meglio un 2023 che si preannuncia ricco di impegni: a marzo il via alle qualificazioni a UEFA EURO 2024, in programma in Germania, a giugno l’appuntamento con la Final Four di Nations League che vedrà gli Azzurri di scena nei Paesi Bassi e opposti a Croazia, Spagna e ai padroni di casa (sorteggio delle semifinali a gennaio). Il Ct Roberto Mancini ha convocato 31 calciatori, che si raduneranno domenica al Centro Tecnico Federale di Coverciano:...