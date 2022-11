(Di domenica 13 novembre 2022) Tre miliardi di euro. È ilche il Fenway Sports Group avrebbe stabilito per il, con un investitore Usa già in trattative da settimane col gruppo di Boston con l'obiettivo di diventare ...

La Gazzetta dello Sport

Tre miliardi di euro. È il prezzo che il Fenway Sports Group avrebbe stabilito per il Liverpool, con un investitore Usa già in trattative da settimane col gruppo di Boston con l'obiettivo di diventare ...... era vero, non era vero, che cosa c 'era, proprio e 'è l'imbuto, andiamo a fare la cernita") potessero riferirsi al discorso fattogli da suo padre a proposito dellaper conto di ... Trattativa avviata per la cessione del Liverpool: finirà all'asta I rumors sul prezzo Secondo il Mail, sarebbe stato questo anonimo investitore diverse settimane fa a farsi avanti con Fsg chiedendo della situazione del Liverpool, che il gruppo ha acquistato nel 2010 per una cifra ...La Juventus Women vorrebbe acquistare la giocatrice della Fiorentina Federica Cafferata, la trattativa sembrerebbe già iniziata ...