Torino | Vlasic | 'Siamo in un buon momento | dispiace per la sconfitta con il Bologna'

... Zima; Vojvoda, Linetty, Ricci, Lazaro; Miranchuk,; Sanabria. All. JuricCLASSIFICA SERIE A:Napoli* 41 punti; Milan, Lazio e Inter* 30; Juventus 28; Atalanta* 27; Roma 26; Udinese* 24;...: Milinkovic, Djidji, Buongiorno, Rodriguez, Singo, Ricci, Linetty, Lazaro, Miranchuk, Radonjic,. 2022 - 11 - 13 09:59:45 Dove vedere la partita in tv Roma -, gara valida per la ...Roma-Torino, le formazioni ufficiali: c'è Zima in difesa dal primo minuto, parte dalla panchina Rodriguez. Pellegri in panchina ...Di seguito le ultime dai campi su Roma-Torino raccolte dagli inviati di TMW: Roma-Torino - Domenica 13 Novembre, ore 15.00, stadio Olimpico Arbitra.