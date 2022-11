Torino | rischio 3 mesi di stop per Schuurs | la situazione

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 novembre 2022) Perr, difensore del, domani farà una visita specialistica alla spalla infortunata per scoprire l’entità dell’infortunio Perr, difensore del, farà una visita specialistica nella giornata di domani per scoprire l’entità dell’infortunio rimediato alla spalla nel match contro la Sampdoria. Se l’olandese si dovrà operare, allora dovrà stare fuori per 3, in caso contrario, invece, il centrale di difesa sarà out 1 mese circa. L'articolo proviene da Calcio News 24.