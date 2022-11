The Terminal | morto l’uomo che ha ispirato il film di Steven Spielberg

(Di domenica 13 novembre 2022) Mehran Karimi Nasseri,iraniano la cui vita haThediieri, sabato 12 novembre 2022, nell’aeroporto che aveva precedentemente considerato casa sua. Nasseri, noto anche come Sir Alfred Mehran, ha vissuto al1 dell’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi per diciotto anni prima di partire nel 2006 e, secondo quanto riferito, si era stabilito di nuovo lì nelle settimane prima della sua morte. La storia di Mehran Karimi Nasseri è complessa ed ambigua, anche se, a detta di tutti,ha iniziato la sua residenza in aeroporto nel 1988 quando la mancanza di documenti di residenza – sia per il paese in cui stava cercando di lasciare, sia per quello in cui stava cercando di entrare – lo fece atterrare ...

