Terza guerra mondiale | il Papa fa tremare il mondo | ecco cosa ha detto

(Di domenica 13 novembre 2022) "Anch'io faccio questa domanda oggi: checi sta dicendo il Signore davanti a questa? Checi sta dicendo il Signore? Non fuggire e farsi la domanda:mi dice il Signore eposso fare io di bene?". Le parole fin troppo chiare diFrancesco scuotono l'omelia nella messa per la Giornatadei Poveri. "Oggi ognuno di noi deve interrogarsi davanti a tante calamità, davanti a questacosì crudele, davanti alla fame di tanti bambini, di tante gente - ha aggiunto -: io posso sprecare, sprecare i soldi, sprecare la mia vita, sprecare il senso della mia vita senza prenderne coraggio e andare avanti?" Il ...

E parla della "mondiale" in corso, invitando a chiedersi che cosa "possiamo fare". Il Pontefice celebra all'"Altare della Confessione". Per le sue difficoltà di deambulazione non è ... Nell'omelia il pontefice esorta ad agire davanti a una terza guerra mondiale "così crudele". E ammonisce dal farsi attrarre da maghi, complottisti populisti e disfattisti.