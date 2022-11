Terremoto | scossa nella notte tra Pozzuoli e Napoli

1' di lettura 13/11/2022 - Avrebbe avuto paura del, e appena avvertita unasi sarebbe messo in auto provocando danni e seminando il panico. Protagonista un pensionato di 76 anni, che partendo da Fano si è messo in viaggio lungo l'...Il 'colpevole' - neanche a dirlo - è ildi mercoledì mattina, o meglio quelladi magnitudo 5.5 che ha fatto sobbalzare Fano, le Marche e praticamente mezza Italia. A cui è susseguito ...AGI - Un terremoto di magnitudo 2.6 è stato localizzato in mare dagli strumenti dell'Ingv, al largo della costa marchigiana-pesarese. Il sisma è stato segnalato alle 6:33, a una profondità di 8 ...(Adnkronos) – Terremoto oggi nelle Marche. Una scossa di magnitudo 2.6 è avvenuta questa mattina, intorno alle 6.33, sulla costa Pesarese ad una profondità di 8 km. Il terremoto è stato localizzato da ...