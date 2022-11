Terremoto oggi in provincia Napoli | due scosse nei Campi Flegrei

(Di domenica 13 novembre 2022) (Adnkronos) – Duedidi magnitudo 2.7 e 1.5 sono state registrate tra ieri sera e stamattina nella zona dei, indi. La prima scossa è avvenuta ieri sera alle 22.37 ed è stata avvertita dalla popolazione. L’epicentro è stato localizzato nel golfo di Pozzuoli a una profondità di 2 km. A registrare la scossa è stato l’Osservatorio Vesuviano, sezione napoletana dell’Ingv. Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, in un post pubblicato su Facebook ha rassicurato la cittadinanza spiegando che non sono stati registrati danni a persone o cose. La seconda scossa, di magnitudo 1.5, si è verificata questa mattina alle 7.30 con epicentro localizzato alla profondità di 1,8 km in zona Pisciarelli, tra i comuni die ...

L'epicentro è stato localizzato nel golfo di Pozzuoli a una profondità di 2 km Due scosse di terremoto di magnitudo 2.7 e 1.5 sono state registrate tra ieri sera e stamattina nella zona dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli. La prima scossa è avvenuta ieri sera alle 22.37 ed è stata avvertita dalla popolazione. I sensori dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato alle 7.30, nell'area dei Campi Flegrei, un terremoto di magnitudo 1.5 profondità 1,84 km ed epicentro in zona Pisciarelli. Una scossa di magnitudo 2.7 è stata registrata ieri sera, alle ore 22.37, nella zona dei Campi Flegrei. La scossa, ad una profondità di 2 km, come scrive anche in un post su Facebook il sindaco di Bacoli.