Terremoto | lieve scossa ai Campi flegrei | paura tra i cittadini

Leggi su anteprima24

(Di domenica 13 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Unadi magnitudo 2.7 è stata registrata ieri sera, alle ore 22.37, nella zona dei, nel Napoletano. La, ad una profondità di 2 km, come scrive anche in un post su Facebook il sindaco di Bacoli, Josy della Ragione, “prolungatasi per diversi secondi è stata avvertita da moltidi Pozzuoli, Bacoli, Bagnoli e Agnano“. “Non vi sono stati danni a persone e cose – sottolinea il sindaco – Continueremo, in sinergia con le autorità scientifiche ed istituzionali, a monitorare la situazione“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.