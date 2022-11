Tennis | King Cup | Australia ko 2-0 in finale e la Svizzera trionfa per la prima volta

(Di domenica 13 novembre 2022) Glasgow, 13 nov. - (Adnkronos) - Ladi capitan Heinz Gunthardt si aggiudica la Billie JeanCup superando, nelladi Glasgow, l'per 2-0. E' questo il responso definitivo dell'edizione 2022 dei quella che fino al 1994 era la Federation Cup e dal 1995 al 2019 la Fed Cup, ovvero le versione femminile della Coppa Davis. A decidere laè statala vittoria di Jil Teichmann (n° 35) su Storm Sanders (n° 237) per 6-3 4-6 6-3 e poi quella di Belinda Bencic (n° 12) su Alja Tomljanovic (n° 33) per 6-2 6-1. "Lapersa lo scorso anno - ha raccontato la campionessa olimpica Belinda Bencic - ci aveva spezzato il cuore. Jill venne da me nello spogliatoio per consolarmi e mi disse che l'anno prossimo l'avremmo vinta noi. E così è stata, ...

