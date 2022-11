Televoto annullato al GF Vip 7 | conferma ufficiale covid La reazione dei vip

'Ilche vedeva coinvolti i concorrenti Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Wilma Goich e George Ciupilan è stato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella ...Proprio per via dell'uscita momentanea dalla casa dei concorrenti, il'che vedeva coinvolti i concorrenti Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Wilma Goich e George Ciupilan è stato. ...Patrizia Rossetti lascia il Gf Vip. A comunicarlo ufficialmente è stato il reality show, tramite i suoi canali ufficiali social intorno alle ore 11.00 di questa mattina. Nella nota, il… Leggi ...Il Covid salva Charlie Gnocchi. Il Coronavirus arriva nella casa e spazza via il televoto che lunedì avrebbe visto proprio il fratello di Gene finire alla gogna e, forse, a casa visto che in molti non ...