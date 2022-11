Taranto | bambina di 40 giorni arriva morta in Ospedale Finiscono nei guai i genitori e due medici

Leggi su formatonews

(Di domenica 13 novembre 2022) Neonata di 40, isono indagati per omicidio colposo. La Polizia sta cercando di ricostruire i fatti. La mattina del 5 novembre, l’ambulanza ha condotto una neonata di 40presso l’Santissima Annunziata di, associandola ad un codice nero – morte certa del paziente. Gli operatori sanitari sono stati contattati daidella piccola. Era buona abitudine per loro dormire insieme alla figlia nel letto matrimoniale, quella mattina i due si erano resi conto che la neonata non mostrava segni di funzioni polmonari o cardiache. Allarmati, avevano chiamato immediatamente i soccorsi. In base alla ricostruzione dell’Asl, gli infermieri del 118 – giunti sul posto ...