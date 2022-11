Tajani “La Francia non scarichi i suoi problemi su di noi”

(Di domenica 13 novembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Noi sul tema migranti abbiamo posto un problema politico, non volevamo creare alcuna polemica. Da parte dellac'è stata una reazione sproporzionata, anche per questioni loro di politica interna. Vogliamo un'azione europea più forte, perchè i settemila chilometri di costa italiana sono la frontiera Sud dell'Europa. Anche Manfred Weber, il presidente del Ppe, ci ha dato ragione”. E' quanto afferma il ministro degli Esteri Antoniosul “Corriere della Sera” che sulla proposta che porterà al Consiglio della Ue, dice: “E' l'Europa che deve fare un piano, non l'Italia. Serve una scelta condivisa sul ricollocamento. Noi porremo il tema immigrazione con grande serenità e determinazione, perchè il problema va avanti da anni e dobbiamo assolutamente risolverlo. Chiederò quale accordo dice che quelli italiani sono i porti dove ...

