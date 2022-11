Svolta nel caso Saman Abbas | eccola mossa del Pakistan

Leggi su 361magazine

(Di domenica 13 novembre 2022) che potrebbe garantire l’arresto dei genitori genitori della giovane Ilha finalmente emesso un ordine di cattura nazionale nei confronti dei genitori di, accusati dalla procura di Reggio Emilia di concorso in sequestro di persona, omicidio e soppressione di cadavere. Shabbare Nazia Shaheen, questi i nomi dei due genitori, potrebbero essere arrestati ine anche se non esistono accordi precisi con l’Italia per quanto riguarda l’estradizione, non si esclude che i due – una volta catturati – possano essere processati in Italia. A confermare la notizia è stata la dirigente della Polizia di Stato Maria José Falcicchia, direttrice della seconda divisione Interpol, ospite di Quarto Grado: «Ilha valutato di emettere un provvedimento di cattura ...