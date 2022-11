Svizzera | nove persone con paralisi spinale tornano a camminare grazie alla stimolazione elettrica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 novembre 2022) Un segnale che riempie di speranza i pazienti colpiti da. La lesione del midollo è stata considerata a lungo permanente, ma un nuovo studio condotto dScuola politecnica federale di Losanna, in, e pubblicato sulla rivista Nature, sostiene di poter ribaltare questa diagnosi.pazienti sono tornati aautonomamente dopo essere stati sottoposti per cinque mesidell’area del midollo. Lo studio ha individuato alcuni neuroni essenziali per recuperare la capacità motoria nei pazienti. La cosa particolare di questo gruppo di neuroni è che non sono fondamentali perprima di subire una lesione del midollo ...