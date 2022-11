Superlega | Milano torna a correre e batte Padova nel derby giapponese tra Ishikawa e Takahashi

ritrova il sorriso con un successo pieno che rilancia la squadra di Piazza in classifica dopo un avvio di partita tutt'altro che semplice. Padova -1 - 3...00 Conegliano - Casalmaggiore 17:00 Perugia Volley - Pinerolo Visualizza Serie A1 femminile VOLLEY -15:30 Padova -1 - 3 18:00 Trentino - Prisma Taranto VisualizzaL’Allianz Milano torna alla vittoria. Dopo i ko contro Verona e Perugia, i meneghini tornano al successo sul campo della Pallavolo Padova ...Veneti e lombardi sono praticamente appaiati, a metà classifica. Alle 18 Modena si misurerà sul non facile campo di Siena. I due match saranno trasmessi in diretta su Rai Sport HD+ e in streaming su r ...