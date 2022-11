SuperCat Show 2022 | c’è anche il Maine Coon gigante

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 13 novembre 2022) (Adnkronos) – Icheb di Betazed è unimponente di 11 chili, maschio adulto di 4 anni, una delle razze più grandi al mondo, lungo circa 1 metro, che ha gareggiato al. “Ilè il gatto più grande di tutti – spiega il suo allevatore – un gatto-cane, molto affettuoso, dolce, coccolone, che adora stare con le persone e detesta la solitudine. Icheb mi segue come un cagnolino, stanza per stanza, mi aspetta la sera quando ritorno, dietro alla portone d’ingresso, e haimparato ad aprire le porte perché ilnon sopporta di essere lasciato da solo e se una persona si chiude in una camere, lui si alza in piedi, appoggia le zampe anteriori sulla maniglia, la tira giù e la ...