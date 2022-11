(Di domenica 13 novembre 2022) Il caos sul, dalla cessione deial costo per l’erario evidenziato dal governo, adesso si riverbera anche sulla sicurezza dei dipendenti. Sarebbero diversi glidegli istituti che sarebbero statidalla clientela insoddisfatta per come sono state gestite le pratiche dell’agevolazione edilizia. A dichiararlo ad Omnibus su La7 è Lando Maria Sileoni, segretario della Fabi, la Federazione autonoma bancari italiani: «Abbiamo registrato e già denunciatoorgani competenti molti casi di inaccettabili aggressioni verbali e violenza fisica, da parte della clientela, ai dannilavoratrici e dei lavoratori bancari in relazione ai problemi, esistenti e ...

Open

... da parte della clientela, ai danni delle lavoratrici e dei lavoratori bancari in relazione ai problemi, esistenti e concreti, relativi aledilizio". Sileoni ha voluto rimarcare che il ..., salta il tetto Isee per le villettei requisiti, richiesti per le unifamiliari, dell'Isee e della prima casa e viene introdotta una detrazione del 75%, su... Israele, hacker per ... Superbonus, saltano i nervi agli sportelli delle banche: «Impiegati aggrediti dopo lo stop sui crediti» Icardi e Wanda Nara avrebbero fatto una struttura abusiva per poter chiudere uno dei terrazzi dell’appartamento e ora i ...In un condominio del quartiere Garbatella, a Roma, le nuove norme sul Superbonus rischiano di far saltare mesi di preparazione ai lavori di efficientamento energetico. È così in tutta Italia: la nuova ...