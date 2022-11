Su Radio Zeta i nuovi brani di Amici Chi vince il contest

(Di domenica 13 novembre 2022) Parte un nuovodi, lavisione del Gruppo RTL 102.5, punto di riferimento dei ragazzi. Altri treinediti entrano nella programmazione musicale di. Ad annunciarlo, negli studi di "", è la direttrice artistica Federica Gentile che ha annunciato la vittoria di Tommy Dali nell'ultimo. “Abbiamo fatto ilsu RTL 102.5 Play deidella scorsa settimana. Sono stati tutta la settimana in rotazione su. Abbiamo ricevuto migliaia e migliaia di preferenze ma c'è stato un testa a testa fra i. Quello che ha ricevuto maggiori preferenze è stato il brano di Tommy Dali”, racconta Federica ...

Radio Zeta

