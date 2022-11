Stadio Maradona | sconto ad ADL per il fitto durante il periodo Covid

Lunedì 14 novembre, alle 18 , alloOlimpico di Roma , le più grandi stelle del calcio ... Al termine della Partita si terrà un imponente tributo olografico per Diego Armandoche, con la ...Il Napoli stradomina l'Udinese per 80 minuti al "", segna tre gol, Silvestri ne evita altri due, poi nel finale la squadra azzurra esce dalla ... Sventolano nellostrapieno gli striscioni "...Il gol di Eljif Elmas con l'Udinese ripreso live dai tifosi del Napoli, la prodezza del macedone fa impazzire lo stadio Maradona.Home » News Calcio Napoli » Napoli primo in classifica, la carica degli Ultras: bellissimo striscione in Curva () La gara tra Napoli e Udinese, valida per la quindicesima giornata di Serie A TIM… Legg ...