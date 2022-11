Spezia | Bonavoglia | 'Avere così tanti giocatori ai Mondiali è un orgoglio e premio al lavoro della società'

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Il direttore sportivo delloAlessioha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro il Verona. 'Avere così tanti giocatori ai Mondiali è un orgoglio e premio al lavoro della società. Li seguiremo e ...Commenta per primo Il direttore sportivo delloAlessioha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro il Verona. 'Avere così tanti giocatori ai Mondiali è un orgoglio e premio al lavoro della società. Li seguiremo e ... Ds Spezia: "Mi aspetto un match diverso da quello di Roma. Mostreremo le nostre qualità" Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...