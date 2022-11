Spacconata al confine | la risposta durissima dell' Italia alla Francia | cosa può succedere

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 novembre 2022) Il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, non le manda a dire. In un'intervista al Messaggero, il numero duea Farnesina, spiega qual è la sua posizione sugli attacchi ricevuti in queste ore de soprattutto qual è la posizioneriguardo ai controlli intensificati da parte di Parigi sultra: "Ci sembra una. Se ragionassimo allo stesso modo, dovremmo inviare forze di sicurezza alper impedire i respingimenti illegali in. Preferiamo parlare e attenerci agli accordi". Poi parlae prossime mosseanche sul fronte europeo: "Al Consiglio Europeo ...