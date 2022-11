Sovranisti e patrioti | perché tifare per l’italiano Di Maio all’Ue

Leggi su formiche

(Di domenica 13 novembre 2022) La notizia è dell’altro giorno ed è Repubblica a pubblicarla per prima. La Commissione europea deve nominare un inviato per i Paesi del Golfo. Ha selezionato quattro candidati e fra questi c’è un italiano. Si tratta di Luigi Di, ex ministro degli Esteri. La procedura di selezione è ancora aperta e ci si aspetterebbe che l’Italia sponsorizzi il candidato connazionale. Invece… apriti cielo! Forti della mancata elezione in Parlamento e del fatto che non sia più alla Farnesina, vecchi e nuovi oppositori politici di Di(compresi numerosi adulatori dalla memoria corta) si sono messi a gridare per lo scandalo. Non sia mai che l’ex ministro italiano possa avere un ruolo prestigioso in Europa. Francamente si tratta di una sceneggiata indecorosa e che la dice lunga dell’egoismo anti-italiano di una larga parte della classe politica nazionale – che pure ...