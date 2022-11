Sondaggi SWG | la percezione del tempo sprecato per gli italiani

Leggi su termometropolitico

(Di domenica 13 novembre 2022) In uno degli ultimidi SWG Research, si sono poste alcune domande interessanti riguardanti ladele della sua gestione. Vediamo i risultati.SWG:gestito bene per più della metà della persone, ma differenza generazionale Stando alo di SWG, la maggior parte degli– il 57% del campione – sente di gestire bene la maggior parte del suo. Nel complesso, però, solo il 14% crede di gestirlo davvero al meglio. Il restante 43% pensa che, pur gestendolo bene, potrebbe fare meglio. Dall’altra parte, c’è solo un 9% che assicura di sprecare un sacco diin cose inutili che eviterebbe volentieri. Circa un terzo dei rispondenti (34%) afferma che in una giornata ...