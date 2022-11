Sondaggi politici elettorali oggi 13 novembre 2022 | Meloni vola | Conte sorpassa Letta

(Di domenica 13 novembre 2022)13– Fratelli d’Italia consolida il primato in vetta alle intenzioni di voto, il Pd continua a crollare verticalmente e il Movimento 5 Stelle si sta stabilmente ritagliando il ruolo di prima forza di opposizione. Questi gli esiti degli ultimitra cui quello di Emg che ha confrontato le intenzioni di votocon il risultato ottenuto alle elezioni politiche del 25 settembre. Fratelli d’Italia di Giorgiaè in testa con il 28 per cento, due punti tondi in più rispetto al risultato delle politiche. Non è però il partito che è cresciuto di più: il Movimento 5 Stelle di ...

Sei punti in più rispetto a un mese fa, e 15 in più del secondo classificato tra i leaderitaliani, il presidente pentastellato Giuseppe Conte. L'unico leader che la supera, sostiene Demos, ...Gli annunciriflettono questo targeting comportamentale. Questo poster mostra interessi ... Dalle conseguenze economiche ai. Come si visualizzano le elezioni di midterm dell'8 novembre ...Dopo l’Arizona, cruciale è stato il successo di Catherine Cortez Masto. «Questa vittoria è una rivincita per il partito», ha detto il senatore liberal Chuck Schumer ...Fratelli d'Italia a la premier Giorgia Meloni volano mentre il Partito democratico è ormai sceso sotto al Movimento 5 Stelle. È quanto emerge dal sondaggio condotto da Demos per La Repubblica. FdI, in ...