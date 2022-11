Smontata la retorica buonista | Così la Francia viola i diritti umani

ilGiornale.it

"Paesi che consideriamo democrazie liberali come l'Australia, il Giappone e la Nuova Zelanda e gli Usa hanno leggi più restrittive dell'Italia, sia in ingresso sia in uscita". Cristina Fasone, ...... alla fine, si possa rivelare la solita pellicola permeata dalla solitapiagnona - ... La Breda, oggi riposizionata in loco, sul bastione, era statadal relitto nel 1984, dopo una ... "Francia e Spagna violano i diritti umani dei migranti" Cristina Fasone, professoressa associata di diritto pubblico comparato alla Luiss, critica i respingimenti collettivi attuati da vari Paesi dell'Ue ...«Oltre 8 mesi di guerra e distruzione, un perfido attacco contro l'ordine internazionale hanno segnato la nostra presidenza come mai prima di oggi. Ogni giorno che passa è un giorno di troppo per le p ...